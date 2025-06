Samsung annuncia l’arrivo di Apnea Notturna in Italia e in tanti altri Paesi

Samsung sorprende ancora, portando la funzione Apnea Notturna sui Galaxy Watch in Italia e oltre, migliorando così il monitoraggio della salute del sonno. Questa innovazione permette di rilevare eventuali problemi respiratori durante le ore di riposo, offrendo agli utenti un modo più semplice e preciso per prendersi cura del proprio benessere. Scopri come questa novità può fare la differenza nella tua routine notturna!

