Sampdoria per la panchina spunta il nome di Gallo Calabro resta a Carrara

a sondare nuove possibilità per il futuro tecnico della squadra. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Gallo Calabro, mentre Gallo Calabro resta concentrato sui suoi impegni a Carrara. La situazione resta in evoluzione e l’attesa cresce: quale strada sceglierà la Sampdoria per risalire la china e scrivere un nuovo capitolo?

La Sampdoria è immersa nelle incertezze legate ai playout e ai procedimenti sportivi ancora in sospeso, ma nel frattempo la dirigenza ha iniziato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

