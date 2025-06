Sampdoria buone notizie da Borini e Niang tornano sul campo Ioannou si allena regolarmente

Buone notizie per i tifosi della Sampdoria: Borini e Niang sono tornati in campo, mentre Ioannou si allena regolarmente, dando respiro a una squadra in attesa di decisioni cruciali. La società affronta un clima di speranza e tensione, con il 10 giugno come punto di svolta, quando il Collegio di Garanzia del CONI emetterà il suo verdetto sul caso Brescia. La passione blucerchiata non si ferma: il futuro si sta scrivendo adesso.

La Sampdoria resta sospesa in un limbo, aggrappata all`attesa del 10 giugno, quando il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul caso Brescia.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

BEN VI STA | MASSIMO FERRERO LO AVEVA AUGURATO ALLA SAMPDORIA