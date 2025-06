Sammy Basso ci ha insegnato a vivere per sempre

Sammy Basso ci ha insegnato a vivere con speranza e coraggio, valorizzando ogni attimo come un dono prezioso. In occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, la Parrocchia di Cerignola organizza un evento speciale per celebrare la vita e la fede. Sabato 7 giugno alle 19:00, presso la sala “Mons. Nicola Lanzi” dell’oratorio, sarà un’occasione unica per condividere emozioni, riflessioni e ispirazioni che ci accompagnano nel cammino quotidiano. Non mancate!

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Cerignola, in prossimitĂ della festa del Santo di Padova, Sabato 7 giugno, alle ore 19,00, presso la sala convegni “Mons. Nicola Lanzi”, dell’oratorio parrocchiale, sito in Via dei Sanniti, 139, è stata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sammy Basso ci ha insegnato a vivere per sempre

