Sam Elliott torna nell’universo di Taylor Sheridan | Nuova serie Landman!

Sam Elliott ritorna nell’universo di Taylor Sheridan con la nuova attesissima serie Landman su Paramount+. Dopo l’indimenticabile 1883, il leggendario attore si reinventa ancora una volta, portando la sua presenza in un’avventura che promette emozioni autentiche e racconti coinvolgenti. Preparatevi a scoprire un’altra prestigiosa opera firmata Sheridan, dove la tradizione western incontra storie profonde e personaggi indimenticabili.

Dopo l'intensa esperienza di 1883, il leggendario attore torna a collaborare con il creatore di Yellowstone nella nuova attesissima serie Landman su Paramount+.

Landman | Official Trailer | Paramount+