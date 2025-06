Salvataggio di piloti ed equipaggio in mare | spettacolare esercitazione a Bari

Un'operazione di grande abilità e coordinazione, mirata a salvare vite preziose in situazioni di emergenza reale. Questa spettacolare esercitazione a Bari ha testato le capacità del personale dell’Aeronautica Militare nel recupero di piloti ed equipaggi in mare aperto, dimostrando ancora una volta il loro impegno e professionalità. La sicurezza e la prontezza sono al centro di ogni intervento: un esempio tangibile di eccellenza italiana in campo aerospaziale.

Il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare3ª Regione Aerea ha svolto, questa mattina presso il Distaccamento Militare di Torre a Mare, un'esercitazione per il recupero di piloti ed equipaggi in mare aperto. L'esercitazione è iniziata alle 9, con un briefing sulle nozioni di 'sopravvivenza in.

