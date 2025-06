Salva Milano | il ritorno Il mondo del mattone torna all’assalto della legge nazionale I contrari alle sanatorie? Opinione pubblica deviata

Il mondo del mattone torna protagonista, riscoprendo il suo ruolo di attore chiave nel dibattito urbanistico nazionale. Dopo l’assenza del Salva Milano, le politiche di sanatoria e le leggi della legge nazionale si fanno strada, suscitando opinioni contrastanti nella pubblica opinione. Per capire le direzioni future dell’urbanistica, basta visitare la sede di Assoedilizia a Milano, dove si sono riuniti esperti e stakeholder per affrontare le sfide delle lacune legislative del settore.

Per capire dove va il mondo dell'urbanistica, "orfano" del Salva Milano, basta andare in una sala al piano rialzato di un edificio a pochi passi da piazza san Babila. Qui ha sede Assoedilizia, la più antica fra le organizzazioni sindacali dei proprietari immobiliari. Mercoledì pomeriggio l'associazione ha radunato alcuni degli esponenti di primo piano del mondo del "mattone" per un convegno sulle "lacune nella legislazione urbanistica nazionale". C'è il presidente di Aspesi Unione Immobiliare Federico Filippo Oriana, l'ex assessore all'urbanistica di Milano Gianni Verga, e il presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Marco Engel.