Salva il mondo all’ultimo canestro 4 | il finale del manga sportivo e apocalittico di Nemu Yoko

In un mondo sospeso tra sport e apocalisse, le protagoniste del club di basket femminile del liceo si trovano a lottare non solo per vincere il torneo, ma per salvare l’intera Terra. Con ogni canestro, sperano di scongiurare la fine del pianeta, guidate da un'inaspettata divinità e dai drammi adolescenziali che le rendono uniche. E ora, nel volume finale di Nemu Yoko, il destino si decide all’ultimo tiro...

Come salvare la Terra dalla distruzione? Se il club di basket femminile del liceo non vincerà il torneo, il pianeta sarà annientato! Le ragazze affrontano le partite nella speranza di riuscire a evitare l'apocalisse, affiancate da un'improbabile divinità che le allena e prese dai loro drammi adolescenziali. Per la linea Aiken di BAO, arriva il volume finale della serie di Nemu Yoko che sfida i generi: un manga scolastico e sportivo con una trama sovrannaturale! Assicurarsi la vittoria al torneo sembra un'impresa insormontabile, a meno che non ci sia un modo alternativo per sbaragliare le avversarie.

