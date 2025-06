Salihamidzic Juve | torna a Torino se… Storia incastro e cosa c’è dietro la possibile scelta di ‘Brazzo’ come nuovo ds

Salihamidzic, ex calciatore e attuale dirigente, potrebbe tornare a Torino come nuovo direttore sportivo della Juventus. Una scelta che nasconde una storia di incastri, strategie e un forte legame con il DNA bianconero. Ma cosa c’è dietro questa possibile svolta? Scopriamo insieme i retroscena e le motivazioni che potrebbero portare Brazzo a vestire nuovamente la maglia della Vecchia Signora.

Salihamidzic Juve: cosa c’è dietro la possibile scelta di ‘Brazzo’ come nuovo direttore sportivo del club bianconero. Come riportato da Gazzetta.it, il nuovo direttore sportivo della Juventus dovrà rappresentare al meglio il DNA bianconero, motivo per cui si allontana l’ipotesi Diego Lopez, profilo emergente apprezzato al Lens ma distante dal contesto Juve. Tra le candidature in piedi spicca quella di Hasan Salihamidzic: l’ex centrocampista potrebbe tornare a Torino in veste dirigenziale dopo aver vestito la maglia della Vecchia Signora da calciatore. Forte dell’esperienza maturata al Bayern Monaco, è considerato un profilo internazionale, competente e abituato a lavorare lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com