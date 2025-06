Salihamidzic Juve resiste l’ex Bayern Monaco tra le opzioni per il ruolo di nuovo ds bianconero | è in lista con altri due profili

La Juventus accelera alla ricerca del nuovo direttore sportivo, un ruolo chiave per rilanciare il progetto bianconero. Tra i nomi in lizza spicca quello di Salihamidzic, ex Bayern Monaco, che resiste tra le opzioni preferite insieme ad altri due profili di grande spessore. La lista dei papabili si fa sempre più interessante, mentre i tifosi attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale di questa importante scelta strategica.

. Tutti i nomi sondati. In queste ore continua senza sosta la caccia del mercato Juve a un nuovo direttore sportivo, una figura che nei piani del club andrebbe a completare l’organigramma dirigenziale. Tra i diversi nomi accostati ai bianconeri in questi giorni c’è anche quello dell’ex Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, protagonista fra l’altro dell’operazione che portò in Baviera De Ligt. Il suo nome resta nella lista insieme a Massara e Diego Lopez. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salihamidzic Juve, resiste l’ex Bayern Monaco tra le opzioni per il ruolo di nuovo ds bianconero: è in lista con altri due profili

Salihamidzic Juve, spunta il suo nome come nuovo direttore sportivo! Chiellini già al lavoro: le ultimissime - Il futuro della Juventus si preannuncia intrigante: il nome di Hasan Salihamidzic emerge come possibile nuovo direttore sportivo.

Continua il toto nomi per il nuovo DS della Juventus Tra i candidati, oltre a Massara, Diego Lopez e Salihamidzic, è spuntato anche il nome di Javier Ribalta? Lavorava per la Juventus come caposcout, mentre adesso si trova all’AEK Atene ? #Juventus Tweet live su X

The discussion is still ongoing for the role of sporting director at #Juve. The last doubts should be resolved between today and tomorrow. Frederic #Massara, at this moment, is ahead of the ex bianconero player Hasan #Salihamidzic and Diego J. #Lopez. Tweet live su X

