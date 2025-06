Sale l' attesa per lo show aereo arrivano le Frecce Tricolori | dove parcheggiare e le modifiche alla viabilità

Preparatevi a un weekend di emozioni e spettacolo! Venerdì e sabato a Punta Marina Terme torna il tanto atteso “Tricolore Air Show”, con le Frecce Tricolori che conquisteranno il cielo alle 15.30 di sabato. Per vivere al meglio questa esperienza unica, scoprite dove parcheggiare e le modifiche alla viabilità, così da non perdere neanche un istante di questa magica esibizione. Tanti occhi rivolti al cielo per un evento indimenticabile!

Tutti con gli occhi rivolti al cielo per il grande show acrobatico. Venerdì e sabato a Punta Marina Terme torna la manifestazione “Tricolore Air Show”. L’evento più atteso è senz’altro quello di sabato, alle 15.30, con l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, ma si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sale l'attesa per lo show aereo, arrivano le Frecce Tricolori: dove parcheggiare e le modifiche alla viabilità

