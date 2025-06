Saldi Estivi 2025 a Roma | ecco quando iniziano la data è ufficiale

Se il pensiero delle offerte estive ti fa già sognare, segna in calendario il 5 luglio 2025: a Roma partiranno i saldi estivi, un’occasione imperdibile di shopping e risparmio! Con una durata di sei settimane, questo evento anticipato rispetto agli anni precedenti ti permetterà di scovare affari irresistibili e rinnovare il guardaroba con stile. Presto, le strade della Capitale si trasformeranno in un vero paradiso per gli amanti dello shopping e delle occasioni imperdibili.

A Roma i saldi di fine stagione inizieranno il 5 Luglio 2025 e dureranno 6 settimane. Nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi saranno vietate le vendite promozionali. Con la largo anticipo rispetto allo scorso anno, è stata ufficializzata la data di inizio dei saldi estivi a Roma Fino a metà Agosto le tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso. Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. Inoltre, nel corso dei saldi a Roma i commercianti sono tenuti a rispettare una serie di regole a tutela del consumatore, che è utile tenere presente per non incappare in spiacevoli problematiche. 🔗 Leggi su Funweek.it

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

