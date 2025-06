Sagre fiere cena concerti mercatini | un' estate ricchissima di appuntamenti a Russi

Estate a Russi si rivela un vero e proprio palcoscenico di emozioni, dove sagre, fiere, concerti, mercatini e cene all’aperto si susseguono in un crescendo di entusiasmo. La città si anima con eventi che uniscono tradizione e divertimento, creando un’atmosfera magica per tutta la famiglia. Non perdere l’occasione di vivere questa stagione indimenticabile: ogni settimana, Russi ti aspetta con nuove sorprese da scoprire e condividere.

A Russi l'estate si colora di un nuovo ricco programma di eventi, pronti a trasformare le serate in città in un mix di divertimento, musica e gusto. Tra concerti sotto le stelle, cinema all'aperto, performance artistiche, sapori unici e attività per grandi e piccoli, ogni settimana propone un.

