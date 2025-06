Sacchi | Milan ti spiego come Modric può diventare un valore aggiunto

Arrigo Sacchi svela come Luka Modric possa trasformarsi in un vero valore aggiunto per il Milan, portando la sua classe e esperienza in un club ricco di storia. Con una lunga carriera alle spalle e un talento indiscusso, il centrocampista croato potrebbe rappresentare la chiave per rinvigorire il reparto mediano dei rossoneri. Scopriamo insieme come questa intuizione possa cambiare le sorti del Diavolo.

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi l'imminente arrivo di Luka Modric in rossonero.

