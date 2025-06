Sabalenka-Swiatek al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla in tv

Il grande appuntamento di oggi al Roland Garros è davvero imperdibile: Sabalenka sfida Swiatek in semifinale. Due campionesse di livello mondiale si affrontano in una sfida che promette emozioni intense e passione pura, con in palio l’accesso alla finale del torneo francese. Ma a che ora e dove poterla seguire in tv? Ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante di questa battaglia epica.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka torna in campo al Roland Garros e oggi, giovedì 5 giugno, affronta Iga Swiatek nella semifinale del torneo francese. La numero uno del ranking arriva alla sfida dopo aver eliminato ai quarti Qinwen Zheng (7-6 6-3), mentre la polacca è reduce dal successo contro Elina Svitolina (6-1 7-5).

