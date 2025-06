Sabalenka è successo per la prima volta | record al Roland Garros

Aryna Sabalenka ha scritto una nuova pagina di storia al Roland Garros, raggiungendo un record mai visto prima nel torneo. La sua determinazione e talento continuano a incantare gli appassionati, che ora sognano in grande per le semifinali di domani. Con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner pronti a scendere in campo contro giganti come Alcaraz e Djokovic, il tennis italiano si prepara a regalare emozioni indimenticabili. L’attesa è ormai alle stelle.

Aryna Sabalenka continua a far sognare i propri sostenitori, un altro risultato straordinario al Roland Garros. Gli appassionati di tennis italiani attendono con ansia le semifinali di domani. Nel primo pomeriggio toccherà a Lorenzo Musetti, che dovrà affrontare Carlos Alcaraz proprio come nelle semifinali agli Internazionali d’Italia. In serata, invece, sarà il turno di Jannik Sinner contro l’eterno Djokovic, che punta all’ennesima finale della sua carriera in un Grande Slam. In mattinata ci sarà anche la semifinale del doppio nella quale saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. La vincitrice del singolo a Roma, purtroppo, è stata eliminata da Svitolina agli ottavi di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Sportface.it

