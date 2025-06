Rutte NATO | “La Russia è una minaccia per l’Europa” Gli USA insistono | “5% Pil degli stati in armi”

In un contesto di crescente tensione internazionale, le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, risuonano come un avvertimento: la minaccia russa è reale e persistente. Con Mosca che ricostruisce le sue forze a ritmo sostenuto, l’Europa si trova a dover affrontare sfide che richiedono attenzione e determinazione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste dichiarazioni e quali sono le ripercussioni per il nostro continente.

Mark Rutte, segretario generale della NATO: "La minaccia russa esiste. È concreta, destinata a durare a lungo, e Mosca sta ricostituendo le sue forze a un ritmo sostenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caccia russo in spazio Nato, Rutte: ci coordiniamo con Estonia - Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza e l'Estonia stanno collaborando attentamente in risposta all'incidente nel Mar Baltico.

Ci sarebbe da ridere di fronte alle affermazioni deliranti e belliciste di Mark Rutte, se non fosse che non sono parole a caso del primo coglione preso per strada, ma è il segretario generale della NATO a pronunciarle oggi, mercoledì 4 giugno a Bruxelles. L'occi Tweet live su X

#Putin affossa i negoziati: "Kiev terrorista, tregua per armarsi". #Zelensky: "Inutile tornare a Istanbul". Rutte: reazione "devastante" se Mosca attacca territorio #Nato. E gli Usa insistono sul 5% alla Difesa: "La minaccia russa esiste" Tweet live su X