Russia dopo maxi-attacco Ucraina tintinnano le sciabole nucleari | è solo propaganda?

L'atmosfera tra Russia e Ucraina si infiamma, con minacce nucleari che echeggiano come tintinnio di sciabole. Ma si tratta davvero di un avvertimento credibile o solo di una strategia di propaganda? Mentre il Cremlino mantiene il riserbo, la tensione cresce e il mondo si chiede: come reagirà Putin a questa escalation? La risposta potrebbe determinare il futuro del conflitto e la stabilità globale, lasciando tutti in attesa di sviluppi cruciali.

(Adnkronos) – Come reagirà Putin al maxi-attacco dell'Ucraina contro la sua flotta di aerei? Finora il Cremlino è rimasto a bocca cucita, affermando solo di essere in attesa dei risultati di un'indagine formale sui bombardamenti che hanno colpito basi aeree a migliaia di chilometri dal confine ucraino. Ma la rabbia si sta manifestando apertamente sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

