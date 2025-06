Ruspe in azione all’ex Majorca Atto finale per lo storico dancing

Ruspe in azione all'ex Majorca: l'atto finale di una storia che ha fatto ballare generazioni sta per concludersi. La vecchia discoteca si prepara a lasciare il posto a un nuovo polo commerciale, segnando il tramonto di un’epoca e l’alba di un rinnovato spazio urbano. La fine è ormai imminente, e il countdown ufficiale è partito: presto, il passato lascerà il passo a nuove opportunità.

Per l’ex dancing Majorca è arrivata l’ora x: l’abbattimento della vecchia discoteca per trasformarla in un nuovo polo commerciale con negozi è solo una questione di giorni se non di ore. La richiesta di demolizione del fabbricato è giunta allo sportello unico del Comune e dunque il conto alla rovescia è iniziato. La fine, anche fisica, dello storico “ballabile“ è dunque vicina. In maniera fredda, ora si chiama ambito di trasformaazione Ari06 e non ha del sapore romantico degli inizi anni Settanta quando l’epopea del Majorca nacque e portò tra le piste da ballo i big della canzone di allora dai Pooh, a Patty Pravo, dai Ricchi e Poveri a Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruspe in azione all’ex Majorca. Atto finale per lo storico dancing

