Rula Jebreal sul palco pro Gaza del Pd

Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice nota per le sue opinioni schiette e il suo impegno nel dibattito pubblico, si prepara a salire sul palco del PD durante la manifestazione pro Gaza di sabato 7 ottobre. Mentre il quartetto Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni lavora sulla scaletta degli interventi, molti si chiedono perché possano tranquillamente soprassedere: una volta che Rula avrà preso la parola, il tema sarà certamente acceso e carico di emozioni.

Possono tranquillamente soprassedere. Di che e di chi parliamo? Dell’attivitĂ a cui – ci informa Repubblica – si sta dedicando in queste ore il dinamico quartetto Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni: ovvero «limare la scaletta degli interventi» previsti per la manifestazione di sabato 7 ottobre. E perchĂ© possono tranquillamente soprassedere? PerchĂ©, una volta che avrĂ preso la parola la campionessa che è stata giĂ formalmente invitata, cioè Rula Jebreal, tutti gli altri interventi – per evidenti ragioni – risulteranno inutili o nella migliore delle ipotesi neutralizzati. Cosa vuoi dire di ragionevole, di equilibrato, di minimamente ispirato al dialogo e alla comprensione reciproca, quando – poco prima o poco dopo – prenderĂ la parola l’autrice di un libro dal titolo Genocidio? Così, sbam: Israele, lo stato di Israele, reso non solo oggetto di un legittimo dissenso, di una critica politica, ma di un’accusa assoluta, radicale, senza possibile redenzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rula Jebreal sul palco pro Gaza del Pd

