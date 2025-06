Rubens Bertocchi uccide la moglie Elena Belloli con la pistola e poi si toglie la vita

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Cene, in Val Seriana, dove si è consumato un ennesimo caso di femminicidio. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha tolto la vita alla moglie Elena Belloli, 51, per poi togliersi la vita. Un dramma che solleva ancora una volta il doloroso tema della violenza di genere e dell'importanza di intervenire tempestivamente. La comunità piange una vita spezzata, ma ora bisogna fare di più per prevenire simili tragedie.

