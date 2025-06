Rubava oggetti dalle tombe del cimitero | in manette un pensionato di 80 anni Fermato mentre tentava di allontanarsi con vasi fiori e piante a Cisterna

Un episodio insolito ha scosso il cimitero di Cisterna: un pensionato di 80 anni è stato arrestato mentre tentava di portare via vasi, fiori e piante dalle tombe. L’uomo, noto per le sue visite settimanali, è stato fermato durante uno dei suoi consueti "pellegrinaggi", ma questa volta con intenti poco nobili. L’allarme scatta grazie alla vigilanza, rivelando un lato oscuro dietro la routine apparentemente innocua. Un episodio che lascia riflettere sulla fragilità umana e il rispetto dei luoghi sacri.

Un incidente singolare si è verificato nel cimitero di Cisterna, dove un anziano di 80 anni è stato arrestato per furto dopo essere stato sorpreso mentre rubava oggetti dalle tombe. L'uomo, che si recava al cimitero ogni settimana con passo incerto ma apparentemente abitudinario, è stato fermato durante uno dei suoi consueti "pellegrinaggi" tra le lapidi, ma stavolta non per motivi religiosi. L'allarme scatta grazie alla vigilanza. A destare il sospetto di un furto è stato un dipendente della ditta che si occupa della manutenzione del cimitero. Il comportamento troppo rapido dell'uomo, in contrasto con la sua età, ha attirato l'attenzione del lavoratore, che ha iniziato a seguirlo a distanza.

