Rubati i passaporti a famiglia diretta in Madagascar | corsa contro il tempo per salvare la vacanza

Una famiglia in viaggio verso il Madagascar, un dramma sfiorato e una corsa contro il tempo per salvare la vacanza tanto attesa. La loro avventura inizia con il furto dei passaporti alla stazione di Genova Principe, rischiando di cancellare ogni speranza di partire. Ma grazie alla prontezza e all’impegno, tutto si è risolto per il meglio, trasformando una possibile tragedia in una storia di solidarietà e fortuna. Ecco come sono riusciti a superare l’ostacolo e a volare verso l’isola dei sogni.

Sembrava essere a un passo dalla cancellazione la vacanza in Madagascar di una famiglia a cui erano stati rubati i passaporti nella stazione di Genova Principe. Invece per fortuna tutto si è risolto per il meglio. È successo lo scorso 27 maggio, protagonista della disavventura una famiglia in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rubati i passaporti a famiglia diretta in Madagascar: corsa contro il tempo per salvare la vacanza

