rubano una bici elettrica da un negozio e tentano la fuga ma vengono fermati con il taser 

Una rapina sfumata: questa è la sintesi dell’azione tempestiva dei Carabinieri di Alatri, che hanno fermato un ladro e una complice dopo aver tentato di fuggire con una bici elettrica appena rubata. L’intervento rapido e deciso ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la vigilanza delle forze dell’ordine sia fondamentale per la sicurezza di tutti.

Fulminea operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, che ha portato all'arresto per "furto aggravato in concorso" e "resistenza a pubblico ufficiale" di un pregiudicato alatrense quarantunenne ed al deferimento in stato di libertà di una donna quarantaduenne di.