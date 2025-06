Ruaridh Mollica interpreta Tommy Maximoff nella serie Marvel su Visione

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a stupire ancora, questa volta con una nuova serie dedicata a Visione e ai suoi personaggi più cari. Tra le novità più attese, il ruolo di Ruaridh Mollica nei panni di Tommy Maximoff, alias Speed, promette di aggiungere profondità e suspense alla trama. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su questa intrigante produzione e il suo impatto sul futuro dell'universo Marvel.

nuove anticipazioni sulla serie dedicata a vision e il ruolo di ruaridh mollica. Il Marvel Cinematic Universe si prepara ad ampliare la propria offerta con una nuova produzione incentrata sul personaggio di Visione. Al centro dell’attenzione ci sono dettagli riguardanti il cast e le trame che si svilupperanno, con particolare attenzione alla figura di Tommy Maximoff, noto anche come Speed. L’articolo illustra le ultime indiscrezioni relative alla serie, al suo cast e alle connessioni con i precedenti capitoli della saga. casting e interpretazioni del personaggio di Tommy Maximoff. Sembra che il ruolo di Tommy Maximoff nella nuova serie dedicata a Visione sia stato affidato all’attore Ruaridh Mollica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ruaridh Mollica interpreta Tommy Maximoff nella serie Marvel su Visione

In questa notizia si parla di: Serie Ruaridh Mollica Tommy

Ruaridh Mollica has reportedly been cast as Tommy Maximoff/Speed in the 'VISION QUEST' series (via: @DanielRPK) Partecipa alla discussione

Aggiornamenti sulla serie Marvel Vision: rivelazioni su Tommy Maximoff e nuovi dettagli - Ruaridh Mollica interpreterà Tommy Maximoff in "Marvel Vision", mentre la presenza di EDITH, confermata da Emily Hampshire, arricchisce ulteriormente la trama della serie dedicata a Scarlet Witch. Si legge su ecodelcinema.com

Vision: la serie Marvel ha trovato il suo Tommy Maximoff, alias Speed? - Scopri chi potrebbe interpretare Tommy Maximoff alias Speed nella nuova serie Marvel Vision e cosa questo implica per il futuro del MCU. Lo riporta cinefilos.it

Vision: la serie ha appena scelto Ruaridh Mollica per il ruolo di “Tucker”. Sarà Speed? - La serie Vision pianificata ... Universe possa aver trovato il suo Tommy Maximoff, alias Speed. Deadline riporta che l’attore di The Franchise e Too Rough Ruaridh Mollica si è unito allo ... Lo riporta cinefilos.it

Ruaridh Mollica will be playing as Tommy Maximoff in Marvel Studios' Vision Quest series! #mcu