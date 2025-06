Rovazzi contro Sala sulla polemica del finto scippo per promuovere il suo singolo | “L’hanno presa troppo seriamente”

La polemica tra Rovazzi e Sala scuote Milano: il cantante scherza sulla vicenda del finto scippo, usata come strategia promozionale per il suo nuovo singolo "L'hanno presa troppo seriamente". Un episodio che ha acceso i riflettori sulle modalitĂ di comunicazione e sui limiti tra provocazione e serietĂ . Ma cosa ne pensa davvero il sindaco? Scopriamo come si evolve questa curiosa vicenda che sfida i confini tra arte e politica.

Fabio Rovazzi ha raccontato del litigio con Beppe Sala e con la giunta comunale di Milano, nata lo scorso anno dopo che il rapper aveva messo in scena il furto del suo cellulare per lanciare un nuovo singolo. Il cantante ha anche criticato l'attivitĂ sui social dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

