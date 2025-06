Rottamazione quater la scadenza dell’ottava rata si avvicina | quando è

La scadenza dell’ottava rata della Rottamazione Quater si avvicina, ma c’è ancora tempo per regolare i propri debiti fiscali senza perdere i benefici. Originariamente fissata al 31 maggio 2025, la data è stata prorogata al 9 giugno 2025 grazie a festività e tolleranze. Questa opportunità permette ai contribuenti di estinguere le pendenze con agevolazioni, ma affrettarsi è fondamentale! Non lasciatevi sfuggire questa ultima chance di saldo.

C’è ancora tempo per pagare l’ottava rata della Rottamazione-quater. Sebbene la scadenza ufficiale fosse fissata al 31 maggio 2025, grazie alla combinazione di festività e margine di tolleranza, il termine utile per non perdere i benefici della definizione agevolata slitta a lunedì 9 giugno 2025. Il piano di Rottamazione-quater, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo il capitale e le spese di notifica o esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it