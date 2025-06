Rosso Profondo il nuovo true crime di Paolacci e Ronco

Seguiamo le tracce di un mistero avvolto nel mistero, tra indizi nascosti e segreti svelati. "Rosso Profondo" di Paolacci e Ronco ci immerge in un noir avvincente, ricco di suspense e colpi di scena. Questo true crime ci conduce nel cuore di un caso irrisolto, lasciando il lettore con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa si cela dietro il volto della "signora in rosso" e come si intrecciano le vite di chi è stato toccato da questa drammatica vicenda.

È il 15 settembre del 1991 quando sotto un viadotto della tangenziale torinese, all’altezza di Moncalieri, il clochard Luigi Jourdan ritrova il cadavere di una donna con indosso un abito rosso in chiffon di seta. I giornali la ribattezzano subito la «signora in rosso», mutuando il titolo della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Rosso Profondo”, il nuovo true crime di Paolacci e Ronco

