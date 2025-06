Rondoni a Salotto Blu | In questo periodo di ansie il mondo si è fermato per il conclave Chiesa punto di riferimento

In un periodo segnato dall'ansia e dall'incertezza, il mondo sembra fermarsi, trovando rifugio nei momenti di riflessione e dialogo. Alessandro Rondoni, giornalista forlivese e volto noto della comunicazione ecclesiastica, ci guida attraverso le sfide e le speranze del nostro tempo, offrendo una prospettiva autentica e illuminante. Con il suo sguardo attento e la sua esperienza, ci invita a scoprire come la Chiesa possa essere punto di riferimento e speranza in tempi complessi.

Alessandro Rondoni, giornalista forlivese che ha a lungo diretto il settimanale cattolico "Il Momento", è attualmente responsabile della comunicazione dell' Arcidiocesi di Bologna e lavora a diretto contatto con il cardinale Matteo Zuppi. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Rondoni a Salotto Blu: "In questo periodo di ansie il mondo si è fermato per il conclave. Chiesa punto di riferimento"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Disegnare la satira. Altan in conversazione con Sergio Staino e Carlo Verdelli