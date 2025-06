Ronaldo Seals Place in finale della Nations League dopo Conceicao Storner

Cristiano Ronaldo firma ancora una volta la sua leggenda, segnando il gol decisivo che permette al Portogallo di approdare in finale della Nations League. Dopo un emozionante recupero contro la Germania, il capitano dimostra perché è uno dei più grandi di sempre. La vittoria non solo riaccende le speranze portoghesi, ma conferma il suo ruolo chiave nel panorama calcistico internazionale. Un’altra pagina epica della sua straordinaria carriera sta per essere scritta.

2025-06-04 23:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo ha esteso il suo conteggio record di gol di gol mentre il Portogallo è venuto da dietro per battere la Germania 2-1 e raggiungere la finale della Nations League. Il Portogallo, vincitori della inaugurale Nations League nel 2019, non aveva battuto la Germania da una vittoria per 3-0 a Euro 2000, e quella corsa sembrava pronta a continuare dopo Florian Wirtz, apparentemente destinata ai campioni della Premier League Liverpool, diretto a Die Mannschaft al 48 ° minuto. Ma Francisco Conceicao, il cui padre Sergio era al bersaglio in quella vittoria 25 anni fa, si è livellato in modo spettacolare prima che il 137 ° obiettivo internazionale di Ronaldo condannasse Julian Nagelsmann alla sua prima sconfitta all’Allianz Arena come allenatore della Germania. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ronaldo loves scoring against Inter ?