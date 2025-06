Romeo Roma | una Spa firmata Zaha Hadid tra archeologia e fitoterapia

un'armonia unica elementi di archeologia, design e benessere. Romeo Roma, firmato dalla geniale Zaha Hadid, non è solo un boutique hotel, ma un’esperienza sensoriale che coniuga passato e futuro, arte e natura, in un luogo dove ogni dettaglio è pensato per rigenerare corpo e mente. Preparati a scoprire un rifugio esclusivo al cuore di Roma, dove il tempo si ferma e il benessere prende vita.

UN INTRECCIO di storia, arte e design, con passato, presente e futuro in continuo dialogo. Il boutique hotel Romeo Roma, progettato da Zaha Hadid all'interno di un palazzo capitolino del Seicento, a pochi passi da piazza del Popolo, è il nuovo place to be, place to see e. place to relax. Appena solchi l'ingresso, ti immergi tra le cascate d'acqua leggere della lobby e ti tuffi nell' arte-terapia: sulle pareti dell'hotel, infatti, si fondono in modo armonioso oltre 300 opere di pop art (da Mario Schifano a Francesco Clemente), reperti di epoca romana e le curve metalliche disegnate dall'architetta anglo-irachena.