Romano di Lombardia con la pistola sul bus tiene sotto tiro due studenti per rapinarli | interviene il padre di uno dei ragazzi e lo ferisce con una roncola

Un tranquillo tragitto mattutino si trasforma in scena di tensione a Romano di Lombardia, dove un uomo armato di pistola ha preso in ostaggio due studenti nel tentativo di rapina. La situazione è precipitata quando il padre di uno dei ragazzi, reagendo con straordinario coraggio, lo ha ferito con una roncola. Un episodio che scuote la comunità e mette in evidenza le conseguenze di azioni estreme in momenti di emergenza.

Romano di Lombardia (Bergamo), 5 giugno 2025 – Episodio da film dell’orrore. È successo ieri mattina intorno alle 8 su un bus di linea dove a bordo, vista l’ora, c’erano diversi ragazzi diretti a scuola e altri passeggeri. Siamo a Romano di Lombardia. Nel tragitto scolastico del pullman diretto alla stazione ferroviaria, all’improvviso un uomo residente a Fontanella avrebbe estratto una pistola: poi si è scoperto essere una scacciacani priva del tappo rosso. Il suo obiettivo erano due ragazzi di origine indiana a cui ha intimato di consegnare soldi e cellulari. L’intervento dell’autista . Quando ha mostrato l’arma ha provocato il panico a bordo: l’autista ha fermato il mezzo nel piazzale della stazione e aperto le porte permettendo a tutti di scappare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Romano di Lombardia, con la pistola sul bus tiene sotto tiro due studenti per rapinarli: interviene il padre di uno dei ragazzi e lo ferisce con una roncola

