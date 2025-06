Romana Maggiora Vergano al Festival On Air | ecco perchè ho detto no ad alcuni progetti lavorativi – Intervista

Romana Maggiora Vergano, protagonista della rassegna On Air dedicata al cinema e alle serie TV, si presenta al pubblico con carisma e passione presso il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo. Durante l'intervista con SuperGuidaTv, abbiamo toccato temi come il suo coinvolgimento nel film “C’è ancora domani” e le sue aspirazioni future, rivelando anche i motivi dietro alcune rinunce lavorative. Scopriamo insieme perché, a volte, bisogna dire no per seguire la strada più autentica.

Romana Maggiora Vergano, protagonista di On Air, il festival dedicato al cinema e alle serie tv diretto da Simona Gobbi, incontra la stampa presso il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo rivolto qualche domanda all’attrice protagonista di C’è ancora domani, grande successo che ha visto il debutto alla regia di Paola Cortellesi. All’attrice abbiamo chiesto se vede la regia nel suo futuro e se c’è stato un no professionale detto da lei che poi si è rivelato per giusto per la sua carriera. Romana Maggiora Vergano, intervista all’attrice di C’è ancora domani. Ti piacerebbe un domani confrontarti con la regia? “In questo momento assolutamente no, non mi sentirei per nulla in grado di gestire un carrozzone così grande, troppa responsabilità e forse non ho ancora niente di così urgente da dire, mi piace molto essere guidata, mi sento molto libera creativamente quando vengo presa per mano ancora, sono ancora molto figlia da quel punto di vista, quindi però non lo escludo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it