Roma si spacciava per ex medico del Papa per truffare famiglia di ragazzo autistico | arrestato

Una truffa che ha scosso Roma: un uomo si spacciava come ex medico del Papa e luminare nel campo dell'autismo, ingannando famiglie e causando grande dolore. Grazie alle indagini coordinate dal procuratore Conzo, la polizia ha smascherato il suo inganno e disposto gli arresti domiciliari per un 63enne argentino. La sua frode, basata su false credenziali e promesse ingannevoli, ora si conclude con un importante colpo alla criminalità .

Nel curriculum si spacciava come medico di Papa Giovanni Paolo II e di 54 cardinali nonché 'luminare' nel campo dell'autismo, ma era un truffatore. Per questo la polizia di Stato, al termine di indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, ha messo agli arresti domiciliari un 63enne, cittadino argentino, pesantemente indiziato dei reati di esercizio abusivo della professione medica su territorio italiano (inesistente iscrizione presso l'apposito Albo Nazionale e assenza del provvedimento della Regione Lazio per l'esercizio dell'attività di medico straniero in Italia) e di truffa aggravata ai danni dei genitori di un ragazzino affetto da una grave forma di autismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it