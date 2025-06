Roma | schiarita per il rinnovo di Svilar domani nuovo incontro

Roma 5 giugno 2025 - Mile Svilar è tornato a Roma dopo alcuni giorni di vacanza e per lui sono giorni intensi. Il suo nome è in cima alla lista delle cose da fare in casa giallorossa, il suo rinnovo è la priorità di Florent Ghisolfi per sistemare la difesa in vista dell'arrivo in giallorosso di Gian Piero Gasperini. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027, ma le cifre sono quelle del suo arrivo dal Benfica, prima della sua esplosione tecnica e di affidabilità sotto la guida di mister Daniele De Rossi. Insoddisfazione diffusa per lui a cui il ds capitolino, insieme a Claudio Ranieri e il suo agente si sta cercando di porvi rimedio in queste ore, per blindare il suo futuro e allontanare quelle voci di mercato sempre più insistente che arrivano dall'estero.

