Roma ricordi le parole di Gasperini? Quanta stima per De Rossi!

Roma, tra passione e ricordi indelebili, si prepara a vivere un'altra stagione emozionante. Immaginate quella sera di fine agosto, quando lo stadio esplode di entusiasmo, e le parole di Gasperini su De Rossi risuonano ancora potenti: la stima per un grande campione è eterna. Ora, guardiamo avanti, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa avventura calcistica. La Roma non si ferma, e la storia continua...

Visualizzate per un momento questa scena: in un'afosa serata di fine agosto, allo Stadio Olimpico si gioca la prima di campionato. Dalla Curva Sud, come un'onda che prende forza durante il suo cammino, iniziano a salire i primi cori cantati a squarciagola. Le telecamere, dopo aver ripreso i giochi di colori creati dal settore più caldo del tifo giallorosso, si staccano e inquadrano in panchina il nuovo allenatore della Roma: Gian Piero Gasperini. Fino a poco tempo fa, anche soltanto immaginare l'ex allenatore dell'Atalanta seduto sulla panchina giallorossa avrebbe provocato, a quasi tutti i tifosi romanisti, prurito, rossore e vescicole su tutto il corpo.

