Roma Presentazione del bando pubblico a valenza europea su innovazione digitale e transizione ecologica Una Visione Metropolitana per lo sviluppo di Colleferro

Roma si prepara a un evento di grande rilievo: giovedì 5 giugno alle 17.30, presso la sede di Asstel in via Santa Maria, sarà presentato il nuovo bando pubblico europeo dedicato all’innovazione digitale e alla transizione ecologica. Un’occasione unica per delineare una visione metropolitana che possa rilanciare lo sviluppo di Colleferro, aprendo nuove prospettive di crescita sostenibile e innovativa per tutto il territorio. Non mancate a questo appuntamento strategico!

Cronache Cittadine COLLEFERRO ROMA – Giovedì 5 Giugno alle ore 17.30 – presso la sede di Asstel in via Santa Maria L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Presentazione del bando pubblico a valenza europea su innovazione digitale e transizione ecologica. “Una Visione Metropolitana per lo sviluppo di Colleferro”

