Roma ore decisive | Gasperini lascia Trigoria annuncio domani?

Il countdown è alle ultime battute: dopo il suo arrivo a Roma e l'incontro con i tifosi, Gian Piero Gasperini si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera alla guida della Roma. L’attesa cresce, le speranze si consolidano: domani sarà il giorno del grande annuncio. La capitale si appresta a vivere un capitolo decisivo per il futuro giallorosso, e tutto sembra ormai pronto per una svolta epocale.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Dopo essere atterrato nella Capitale nella giornata di ieri per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca, Gian Piero Gasperini ha varcato questa mattina i cancelli di Trigoria, pronto a inaugurare la sua nuova avventura sulla panchina della Roma. Ad accoglierlo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, insieme al direttore sportivo Florent Ghisolfi, anche Claudio Ranieri, che ha intrapreso la nuova vita in veste dirigenziale come consigliere dei Friedkin. La visita ha rappresentato un primo contatto diretto con lo staff, le strutture e i campi che faranno da cornice al lavoro del tecnico ex Atalanta nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ore decisive: Gasperini lascia Trigoria, annuncio domani?

