Roma Kumbulla di rientro | Ghisolfi valuta la permanenza

L’estate si scalda a Roma, e i tifosi sognano una squadra ancora più forte e competitiva. Con il ritorno di Kumbulla e le valutazioni di Ghisolfi sulla permanenza di alcuni talenti, la Roma si prepara a rinforzarsi, puntando su un organico che possa affrontare con successo tutte le sfide della nuova stagione. La sfida è lanciata: costruire una rosa solida e ambiziosa per conquistare nuovi traguardi.

L'estate inizia ad entrare sempre più nel vivo e la Roma è consapevole di non poter sbagliare, in entrata ed uscita. I giallorossi dovranno infatti cercare di costruire una rosa quanto più fornita possibile, per poter competere su più fronti. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi sa di dover regalare a Gian Piero Gasperini un organico completo, con il focus che andrebbe ad un reparto difensivo che ha bisogno di essere puntellato. Jhon Lucumì rimarrebbe un obiettivo concreto ma, al tempo stesso, ci sarebbe da capire chi potrebbe fargli spazio nelle gerarchie. I capitolini starebbero valutando il futuro di un elemento di rientro dal prestito.