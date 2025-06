Roma incendio a Monte Mario | in azione i vigili del fuoco

Un incendio si è scatenato questa mattina a Monte Mario, a Roma, mettendo in allerta le autorità locali. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, coadiuvati anche da un elicottero, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente via Trionfale per garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulla situazione e sugli interventi di spegnimento in corso.

A Roma è divampato un incendio sulla collina di Monte Mario attorno alle 10 del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo, dove è in azione anche un elicottero. Le forze dell'ordine hanno chiuso un tratto di via Trionfale per motivi di sicurezza.

