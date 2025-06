Roma incendio a Monte Mario | fiamme sulla collina – Video

Un drammatico incendio ha scosso questa mattina la tranquilla collina di Monte Mario a Roma, vicino a una tendopoli, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. In azione vigili del fuoco e polizia per contenere le fiamme e garantire la sicurezza. La vicenda evidenzia ancora una volta l’urgenza di interventi efficaci per prevenire simili emergenze. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulla vicenda.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato intorno alle 10 sulla collina di Monte Mario, a Roma, nei pressi di una tendopoli. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

