Roma in difesa sogno Balerdi proibitivo | il punto su Kossounou e Lukumì

Gasperini è a Roma, e dopo aver assistito al matrimonio di Scamacca, fermandosi anche in una breve conversazione con Pellegrini ed El Shaarawy, è tempo adesso di cominciare la sua avventura in giallorosso. C’è voglia di stupire e far ricredere quei tifosi che di lui non hanno mai avuto una bella opinione, ma serve consegnargli una rosa conforme al suo gioco, e in tal senso un mercato con delle limitazione deve comunque portare nuova linfa. Difesa particolarmente attenzionata, che subirà notevoli modifiche. Se in porta lo stesso Ranieri è intervenuto per sbloccare il rinnovo di Svilar, la retroguardia ha bisogno di volti nuovi, è uno che circola da tempo è quello di Leonardo Balerdi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it