Roma il ritorno del Marziano Marino e la sfida con il dem Gualtieri

Roma si prepara a un nuovo capitolo con il ritorno del Marziano Marino, deciso a ricandidarsi e a sfidare l’attuale sindaco Gualtieri. Una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici della città, con possibili ripercussioni sul panorama nazionale. Tra retroscena e tensioni, il duello tra i due protagonisti promette di catturare l’attenzione degli abitanti e degli osservatori. La battaglia per il futuro di Roma sta per iniziare: chi uscirà vincitore?

Il Marziano Marino è tornato: vuole ricandidarsi e sfidare l'attuale sindaco dem Roberto Gualtieri, che rischia così di vedersi soffiare voti preziosi per il bis nel 2027. "È tornato dicendo che il Pd lo cacciò perché aveva paura della legalità": il punto del direttore Tommaso Cerno a Chiedo per un amico.

Dopo il disastro Tor di Valle, Ignazio Marino propone di fare lo stadio della Roma ai Mercati Generali - L'ex sindaco Ignazio Marino propone di realizzare lo stadio della Roma nella zona dei Mercati Generali a Ostiense ... Lo riporta fanpage.it

