Roma il ct della Serbia contro Svilar | "Vuole il Belgio? Sbaglia può giocare solo per noi ma non glielo chiederò"

Roma si prepara a vivere un’estate di emozioni, tra trattative di mercato e obiettivi ambiziosi. Il club giallorosso, sotto la guida del nuovo CT serbo, affronta sfide importanti, tra cui il futuro di Svilar e i sogni di conquistare il premio di miglior portiere della Serie A 2024/25. Le strategie sono già in atto, ma ciò che conta davvero è la passione che infiamma i tifosi: il prossimo capitolo sta per essere scritto.

Non c`è solo la trattativa per il rinnovo di contratto con la Roma e il premio di miglior portiere della Serie A della stagione 202425 nel presente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

