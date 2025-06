Roma donna stuprata in viale eritrea | chiude il bar degli orrori

Un triste episodio scuote Roma: una donna stuprata in viale Eritrea e il bar coinvolto chiuso per aver alimentato un clima di violenza. Le dichiarazioni della vittima trovano conferma anche tra gli avventori, evidenziando la gravità della situazione. La giustizia si mobilita per fare chiarezza e garantire che episodi così aberranti non restino impuniti. La città si interroga: quanto ancora dovremo aspettare per una svolta decisiva?

Roma, 5 giugn0 2025- Per il giudice “le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro anche in quelle di alcuni avventori del bar”. In particolare, uno di loro ha riferito agli investigatori di aver notato, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, una donna in forte stato di agitazione, che gridava, chiedendo aiuto in seguito a una violenza subita all’interno del locale. Secondo il giudice, inoltre, alla luce delle indagini condotte dai carabinieri, sussiste anche il pericolo che l’indagato possa commettere reati della stessa specie. L’indagato, assistito dall’avvocato Alessia Angelini, ha risposto alle domande del Gip nel corso del’interrogatorio di convalida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

