Roma degrado nel quartiere Villaggio Falcone

Nel cuore della periferia est di Roma, il quartiere Villaggio Falcone si anima di tensione e coraggio. È sera, e Don Antonio Coluccia, sacerdote sotto scorta e battitore d’ingiustizie, denuncia con determinazione lo spaccio che infesta le piazze locali. Accanto a lui, Nicola Franco, presidente del VI Municipio, sottolinea come i garage, invece di servire la comunità , siano diventati simboli di illegalità . Una lotta quotidiana per restituire dignità e sicurezza a un quartiere in fermento...

Sono le 21 quando Don Antonio Coluccia, il sacerdote sotto scorta noto per le sue azioni contro la criminalità , entra nel quartiere Villaggio Falcone, alla periferia est di Roma. Con megafono in mano, denuncia le piazze di spaccio: "Scappano sotto gli archi e i garage, mi urlano 'infame', lo fanno perché tocco i loro affari". Con lui anche Nicola Franco, presidente del VI Municipio: "Questi dovrebbero essere garage per la comunità , invece nascondono la droga". Alcuni residenti, incuriositi, si affacciano alle finestre. Altri scendono in strada per unirsi alla protesta: "Abbiamo paura, ma vogliamo combattere anche noi questo sistema". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, degrado nel quartiere Villaggio Falcone

