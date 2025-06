Roma da rifare tutti guardano al mercato | Servono 4 titolari veri Berardi può tornare in auge

Roma pronta a rivoluzionarsi: tra investimenti mirati e strategie oculate, la squadra cerca i veri titolari per tornare competitiva. Berardi potrebbe essere l’asso nella manica, mentre Gasperini si fa avanti come possibile rinforzo. Con limiti UEFA e un mercato da gestire con cura, il club lavora silenziosamente per rinvigorire la rosa. Ora più che mai, è il momento di agire: il futuro della Roma dipende da scelte decisive.

Gasperini pronto alla firma, e per la Roma è tempo di mercato. Tra idee e limitazioni UEFA, servirà un lavoro certosino, e a Radio Radio Mattina in tanti hanno detto la loro sulle mosse necessarie, a partire dall'ex giallorosso Roberto Pruzzo: "I terzini dono d'obbligo, servono rinforzi in quelle zone del campo. La Roma ha poi bisogno di stopper, se si gioca con la difesa a tre ce be vogliono cinque. Cristante non ha lo smalto per fare il Perrotta, potrebbe adattarsi a fare il De Roon, ma solo in emergenza. A centrocampo si può pensare ad un assetto con Pasalic, con Pellegrini utilizzato come il croato nell'Atalanta.

