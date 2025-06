Roland Garros Musetti sfida Alcaraz in semifinale | precedenti e orari tv

Venerdì 5 giugno 2025, Parigi si prepara a scrivere una pagina indimenticabile nel mondo del tennis. Con Musetti e Sinner pronti a sfidare le proprie leggende, il Roland Garros si trasforma in un palcoscenico di emozioni e storia. La semifinale tra Musetti e Alcaraz promette spettacolo, con gli occhi rivolti all’Italia desiderosa di un trionfo azzurro. Scopriamo insieme precedenti, orari tv e tutto ciò che rende questa giornata unica nel suo genere.

Parigi, 5 giugno 2025 – Appuntamento con la storia in un venerdì infuocato al Roland Garros di Parigi. I quattro migliori giocatori al mondo, almeno in questa fase, si sono spinti fino alla semifinale, per due sfide stellari e con altrettanti italiani in campo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, le due carte azzurre per provare a dipingere una finale tutta italiana nello slam su terra battuta. Di fronte due mostri sacri, icone di due generazioni diverse: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Errani-Vavassori trionfano al Roland Garros: un altro slam per la coppia azzurra Musetti apre il programma del centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net