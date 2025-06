Roland Garros l’Italia già vince | Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

L’Italia conquista il Roland Garros 2025 con un trionfo straordinario nel doppio misto, segnando una vittoria che resterà nella storia del tennis azzurro. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno dominato in finale, superando gli avversari americani con un convincente 6-4, 6-2 in appena un’ora e 11 minuti. Ma questa è solo la prima di tante emozioni che il torneo ha ancora da offrire: l’attesa per i successi di Sinner e Musetti cresce giorno dopo giorno.

In attesa di scoprire il futuro nel torneo di Sinner e Musetti, l’Italia ha già trionfato al Roland Garros 2025. Lo ha fatto nel doppio misto grazie alla coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori. 6-4, 6-2 il punteggio in finale per gli italiani contro gli americani Taylor Townsend ed Evan King in un’ora e 11 minuti di partita. ErraniVavassori arrivavano alla finale da teste di serie numero 3, mentre la coppia avversaria da numero 4. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo non c’è mai stata partita, con gli italiani che hanno accelerato nella fase decisiva, portando a casa il secondo slam in coppia dopo gli US Open nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it