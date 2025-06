Roland Garros le semifinali non verranno trasmesse in chiaro Ma la finale sì se ci sarà un azzurro

Se sognate di seguire le emozioni di Roland Garros senza costi, la scelta è limitata: le semifinali non saranno trasmesse in chiaro, ma in caso di presenza di un azzurro, la finale sì. In Italia, gli eventi Slam restano esclusi dalla lista TV gratuita, in attesa del via libera da Bruxelles. Warner Bros. Discovery, detentrice dei diritti, potrebbe proporre la grande finale sul Nove, mantenendo vivo il sogno per tutti gli appassionati italiani.

In Italia l'elenco degli eventi tv free non include gli Slam: il ministero delle Imprese attende ancora l'ok da Bruxelles sulla nuova lista. Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti, sarebbe orientata a proporre sul Nove l'atto conclusivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roland Garros, le semifinali non verranno trasmesse in chiaro. Ma la finale sì, se ci sarà un azzurro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni su X

Domani al Roland Garros ci saranno due semifinali con tennisti italiani in campo. Verranno trasmesse dalla pay tv Eurosport. Non esiste obbligo di legge per mandarle in onda free. Tutte le piattaforme pay che ospitano Eurosport pagano per questa esclusiva. Partecipa alla discussione

Ecco quando scenderanno in campo Musetti e Sinner nelle semifinali del Roland Garros in programma ` : ? Musetti-Alcaraz: h 14:30 ? Sinner-Djokovic: non prima delle h 19:00 I match saranno visibili su Eurosport 1 e @discoveryplus Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Federer vs Djokovic 2011 Men's semi-final | Roland-Garros Classic Match